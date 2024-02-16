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İliç faciasında maden alanından son görüntüler

Erzincan'da arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı heyelan bölgesinde AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İliç faciasında maden alanından son görüntüler - Sayfa 1

Toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün manganez ocağında olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. AFAD ekipleri metal yoğunluğu tespit edilen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. 

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İliç faciasında maden alanından son görüntüler - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

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İliç faciasında maden alanından son görüntüler - Sayfa 3

Başkanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu, kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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İliç faciasında maden alanından son görüntüler - Sayfa 4

Açıklamada, yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonların belirlendiği ifade edildi.

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