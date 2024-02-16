İliç faciasında maden alanından son görüntüler
Erzincan'da arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı heyelan bölgesinde AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Toprak altında kalan 9 işçiden 3’ünün manganez ocağında olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. AFAD ekipleri metal yoğunluğu tespit edilen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.
Başkanlıktan yapılan açıklamada, 13 Şubat'ta İliç ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu, kayıp 9 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, yüksek teknolojik cihazlar ile göçük altında kalan vatandaşların olabilecekleri lokasyonların belirlendiği ifade edildi.