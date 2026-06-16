İlk ödemeler eylülde başlıyor: Vergi borcu olanlar dikkat; Resmi Gazete’de yayımlandı
Milyonlarca işletme sahibi için yeni vergi düzenlemesi devreye alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu olanlara cansuyu olacak yeni değişikliği duyurdu. İlk ödemeler eylül ayında başlıyor. İşte detaylar…
Hazine ve Maliye Bakanlığı, birikmiş vergi borcu olan vatandaşlara nefes aldıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, vergi dairelerine olan kamu borçları artık yıllık %29 tecil faiziyle 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Peki, bu düzenleme tam olarak kimleri kapsıyor ve başvuru süreci nasıl işleyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Mecliste yasalaşan vergilere ilişkin kanun kapsamında hazırlanan tebliğ ile; vergi dairesine borçlu olanlara, yapacakları başvuru üzerine, cari tecil faiz oranından daha düşük faizle borçlarını 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getirildi.