İlk ödemeler eylülde başlıyor: Vergi borcu olanlar dikkat; Resmi Gazete’de yayımlandı

Bu bağlamda vergi dairesince takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ve öncesi olan tüm alacaklar taksitlendirilebilecek. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar kapsamda yer alıyor.