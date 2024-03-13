IMF dünyanın en mutlu ülkelerini açıkladı: İşte Türkiye'nin sırası...

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırılan 'Para Mutluluğu Satın Alır Mı' isimli bir rapor yayımlandı. Mutluluk listesinde genellikle gelişmiş ülkelerin üst sıralarda olduğu ancak istisnaların da bulunduğu gözlemlendi.

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