İnsansız savaş uçağımız motor çalıştırma testini tamamladı! 'Yerinde duramıyor'
Baykar Teknoloji'nin heyecan verici projesi Bayraktar Kızılelma PT-3 için geri sayım başlarken Selçuk Bayraktar, motor çalıştırma testinin tamamlandığını sosyal medya hesaplarından paylaştı
Geçtiğimiz sene düzenlenen TEKNOFEST 2023'te ilk kez insanlı savaş uçaklarıyla beraber kol uçuşu gerçekleştiren Bayraktar Kızılelma PT-3 için motor çalıştırma testleri de bütünüyle tamamlandı
SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI, HEYECAN ARTTI
Bayraktar Kızılelma PT-3 için motor çalıştırma testlerinin tamamlandığı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bayraktar'ın paylaşımına, "Maşallah, yerinde duramıyor" gibi yorumlar yapıldı.
REKOR SÜREDE UÇMUŞTU
Baykartech.com'dan edinilen bilgilere göre, Baykar’ın %100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.
Bayraktar Kızılelma PT-3, 8,5 ton maksimum kalkış ağırlığına, 30.000 feet operasyonel irtifaya, 1500 kilogragram faydalı yük kapasitesine ve 5 saat havada kalış süresine sahip. Ancak hepsi bununla sınırlı değil.