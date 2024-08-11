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  4. Instagram açıldı, O'nun hesabı kapandı: '1,5 milyon kişi içeride kaldı'

Instagram açıldı, O'nun hesabı kapandı: '1,5 milyon kişi içeride kaldı'

Instagram'a getirilen erişim engeli kaldırılırken milyonlarca kişi 8 gün sonra platforma girebildi. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımla hesabının kapatıldığını açıkladı.

Instagram açıldı, O'nun hesabı kapandı: '1,5 milyon kişi içeride kaldı' - Sayfa 1

 Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasının ardından X hesabından paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan hesabının kapatıldığını açıkladı.

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Instagram açıldı, O'nun hesabı kapandı: '1,5 milyon kişi içeride kaldı' - Sayfa 2

Çektiği mizahi video içerikleri ile sosyal medyada gündem olan Oğuzhan Alpdoğan Instagram hesabının kapandığını açıkladı.

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Instagram açıldı, O'nun hesabı kapandı: '1,5 milyon kişi içeride kaldı' - Sayfa 3

Alpdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Instagram hesabımı hiçbir şey yok iken kalıcı kapatmış. Yetkililer açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı" ifadelerini kullandı.



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Instagram açıldı, O'nun hesabı kapandı: '1,5 milyon kişi içeride kaldı' - Sayfa 4

Alpdoğan son olarak Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında eğlence içerikli bir video paylaşmıştı.

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