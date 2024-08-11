Instagram açıldı, O'nun hesabı kapandı: '1,5 milyon kişi içeride kaldı'
Instagram'a getirilen erişim engeli kaldırılırken milyonlarca kişi 8 gün sonra platforma girebildi. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımla hesabının kapatıldığını açıkladı.
Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasının ardından X hesabından paylaşım yapan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan hesabının kapatıldığını açıkladı.
Çektiği mizahi video içerikleri ile sosyal medyada gündem olan Oğuzhan Alpdoğan Instagram hesabının kapandığını açıkladı.
Alpdoğan X hesabından yaptığı paylaşımda, "Instagram hesabımı hiçbir şey yok iken kalıcı kapatmış. Yetkililer açın, içeride bir buçuk milyon takipçi kaldı" ifadelerini kullandı.
Alpdoğan son olarak Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında eğlence içerikli bir video paylaşmıştı.