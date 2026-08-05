İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Yasaklar bugün itibariyle başladı, bakanlık devreye aldı
Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle internet alışverişi ve sosyal medyada reklam kuralları değişti. Sahte indirimler, gizli reklamlar ve daha fazlası yasaklandı. İşte bilinmesi gereken detaylar…
İnternetten alışveriş yaparken veya sosyal medyada gezinirken karşımıza çıkan reklamlar ve uygulamalar için bugün itibarıyla yeni bir dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi.
Şüphe yok ki bakanlık, artan dijitalleşmeyle birlikte suistimallere açık hale gelen reklam alanını daha şeffaf ve güvenli kılmayı hedefliyor. Zira yapılan değişiklikler, aldatıcı indirimlerin yanı sıra; yapay zeka kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
ÇOCUKLARA HEDEFLİ REKLAM VE INFLUENCER PAYLAŞIMLARI
Çocukların kişisel verileri ve çevrim içi davranışları analiz edilerek yapılan profilleme tabanlı hedefli reklamlar tamamen yasaklandı. Tüketiciler genelinde ise hedefli reklamın hangi kriterlerle sunulduğu ve ayarların nasıl değiştirilebileceği bilgisi açıkça verilecek.
Sosyal medya etkileyicileri (influencer) de artık mercek altında. Bir ürün, hizmet, indirim veya etkinlik katılımı karşılığında menfaat elde ederek yapılan paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu durum uzun süredir gri bir alanda kalan gizli reklam uygulamalarına darbe vuracak.