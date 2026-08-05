İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Yasaklar bugün itibariyle başladı, bakanlık devreye aldı

Sosyal medya etkileyicileri (influencer) de artık mercek altında. Bir ürün, hizmet, indirim veya etkinlik katılımı karşılığında menfaat elde ederek yapılan paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Şunu da belirtmek gerekir ki, bu durum uzun süredir gri bir alanda kalan gizli reklam uygulamalarına darbe vuracak.