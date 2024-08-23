İstanbul hangi ilden en fazla göç aldı, hangi ile göç verdi?
İstanbul Planlama Ajansı'nın 2023 raporuna göre, iller arası göç yüzde 23,6 artış göstererek 3 milyon 450 bin 953 kişiye ulaştı. 412 bin 707 kişiyle en fazla göç alan şehir İstanbul oldu. Son on yılda İstanbul'dan en çok Kocaeli'ye göç edilirken, İstanbul'a en fazla göç Ankara'dan geldi.
Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul en fazla göç alan il olarak öne çıktı. 2022 yılında iller arası göç eden nüfusta İstanbul, yüzde 7,1 artışla 412 bin 707 kişiyi göçmen olarak kabul etti.
İstanbul son 10 yılda 4 milyon 512 bin 615 kişi göç aldı, 4 milyon 825 bin 914 kişi ise İstanbul’dan göç etti. İstanbul’un en çok göçü 2018 yılında verdiği görüldü.
2018 yılında İstanbul, 595 bin 803 kişi göç verdi. En çok göçünü ise 498 bin 676 ile 2019 yılında aldığı görüldü.
İstanbul’dan göç edilen ilk 5 şehir sıralamasına bakıldığında son on yılda Kocaeli’nin ilk sırada yer aldığı görüldü. İstanbul'un il sıralamasına göre Kocaeli’ne 284 bin 458 kişi göç etti