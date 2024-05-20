İran Cumhurbaşkanı'nın öldüğü helikopter kazası: Enkaza neden bu kadar geç ulaşıldı?İşte sır perdesi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ı sarsan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Uzun süre helikopter enkazına ulaşılamadı ve kazanın nedeni bir süre belirsiz kaldı. İşte NTV'de yer alan detaylara göre İran ve bölgede ciddi etki yaratması beklenen bu kazadanın sır perdesi...
İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ, BÖLGEDE NE YAPIYORDU?
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Doğu Azerbaycan eyaletinden baraj açılışı dönüşüne geçmişti. Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte baraj açılışı törenlerine katıldı. Reisi ve Aliyev, iki ülke sınırında, Aras nehri üzerinde, Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı.
Cumhurbaşkanı Reisi, açılış için yaptığı konuşmada iki önemli projenin açılışını yapacaklarını belirterek, "Bu projeler, İran ile Azerbaycan'ın bu gibi çok önemli büyük projeleri hayata geçirebileceğinin göstergesidir. Bazıları bizim bir araya gelmemizi ve ortak başarılarımızı hoş karşılamıyor fakat bunlar bizim için önemli değil. Önemli olan ülkelerimiz, devletlerimiz ve halklarımız için iyi olanı hep birlikte hayata geçirmiş olmamız." şeklinde konuştu.
Aliyev de törenin İran-Azerbaycan ilişkileri tarihinde güzel ve parlak bir sayfa olarak kalacağını vurguladı. Açılışını yapacakları projenin teknik açıdan çok önemli olduğunu ve aynı zamanda iki halkı, iki devleti daha da yakınlaştıracağını söyleyen Aliyev, şöyle devam etti:
"İran-Azerbaycan ilişkileri bölgemizde istikrarın önemli şartıdır. Elbette böylesine güzel bir proje halkımızın refahını, istihdamı artıracak, dolayısıyla başarıya giden bir sonraki adım olacaktır. Gelecekte buna benzer pek çok ortak projenin olacağına eminim."
Törenin ardından bölgeden ayrılan Reisi'nin helikopterinden dün saat 13.30 gibi haber alınamadı.
ENKAZA NEDEN GEÇ ULAŞILDI?
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü uzun süre teyit edilmedi. İran ordusu alarm durumuna geçti ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, hem orduyu hem devrim muhafızlarını seferber etti. Kaza nedeni belirsizliğini korurken, bölgede tansiyon yükseldi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, kazadan sonra yaptığı ilk açıklamada "Bir kaç kez helikopter içerisindekiler ile irtibat kurduk ve konuştuk; 2 kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz" dedi. İrtibat kurulan kişilerden birinin yolcu, diğerinin mürettebattan olduğu belirtildi. Bu açıklamalar, Reisi'nin hayatta olduğuna ilişkin beklentileri güçlendirdi.
Azerbaycan'dan kalkan helikopterde Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. 15 saat süren arama çalışmalarından sonra Reisi ve heyetin yaşamını yitirdiği kesinleşti.
HELİKOPTER ENKAZI NASIL BULUNDU?
Fars Haber Ajansı, ilk haberlerinde yoğun sis nedeniyle İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını duyurdu. Kaza yerine sert bir inişten söz edilince Reisi'nin hayatta olduğu tahmin edildi. Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi. Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı. İran İçişleri Bakanı Vahidi de yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanını (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri henüz bölgeye ulaşmadı." ifadesini kullandı.
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, "Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir" ifadelerini kullandı.
Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.
Zakiri, "Olay yerine henüz ulaşmadım. Olası yaralılar ve sayısı hakkında bir şey söyleyemem. Olayın nasıl olduğunu bilmiyorum." dedi.
İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.İran devlet televizyonuna konuşan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Kulivend, "Bölgedeki olumsuz hava şartları (yoğun sis) nedeniyle arama kurtarma çalışmaları İHA'lar kullanılarak havadan yapılamıyor." dedi.
İranlı yetkili dağlık ve ulaşımı zor olan bölgede 40 arama timinin çalışmalarını karadan sürdürdüğünü aktardı.