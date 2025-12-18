İrem Sak Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? İşte İrem Sak’ın Oynadığı Diziler, Filmler ve Kariyeri
Türkiye’nin çok yakından tanıdığı isimlerden İrem Sak, 19 Aralık tarihine bomba gibi düştü. Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Sak’ın, kariyeri ve oynadığı dizi ile filmler de merak ediliyor. Peki İrem Sak kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? İrem Sak neden gözaltına alındı, işte tüm detaylar…
Başarılı oyunculuğu ve güçlü kalemiyle Türk sinema ve televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Sak, 2025 yılı itibarıyla hem yeni projeleri hem de biyografisiyle merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, İrem Sak kimdir, aslen nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte ödüllü oyuncunun hayatı ve kariyerine dair tüm merak edilenler.
Türk televizyon tarihinde "Yalan Dünya"daki Tülay karakteriyle hafızalara kazınan, sonrasında "Ölümlü Dünya" ve "Kuş Uçuşu" gibi projelerle başarısını perçinleyen İrem Sak, bugünlerde hem oyuncu hem de senarist kimliğiyle ön planda yer alıyor.
İREM SAK KİMDİR VE YAŞI KAÇ?
İrem Sak, 9 Şubat 1986 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Sivas'ta tamamlayan Sak, üniversite eğitimi için 2006 yılında İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan oyuncu, kariyerine tiyatro sahnelerinde ve reklam filmlerinde başladı.
İREM SAK KARİYER YOLCULUĞU
Oyunculuk dünyasına 2010 yılında "Şen Yuva" dizisindeki Şehrazat karakteriyle adım atan İrem Sak, asıl büyük çıkışını Gülse Birsel imzalı "Yalan Dünya" dizisiyle yapmıştır. Bu projedeki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu, 2013-2018 yılları arasında "Güldür Güldür Show" ekibinde yer alarak komedi alanındaki yetkinliğini kanıtladı.