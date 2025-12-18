İrem Sak Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? İşte İrem Sak’ın Oynadığı Diziler, Filmler ve Kariyeri

Başarılı oyunculuğu ve güçlü kalemiyle Türk sinema ve televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Sak, 2025 yılı itibarıyla hem yeni projeleri hem de biyografisiyle merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, İrem Sak kimdir, aslen nereli ve hangi yapımlarda rol aldı? İşte ödüllü oyuncunun hayatı ve kariyerine dair tüm merak edilenler.