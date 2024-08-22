İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! İşte barajların doluluk oranı
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ’nin verilerine göre yüzde 50'nin altına düştü. İşte detaylar...
İstanbul’da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor. İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü
Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 63.85 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 16.26 ile Alibey Barajı oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 22 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 16.26
Büyükçekmece 48.59
Darlık 54.29