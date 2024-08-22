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  4. İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! İşte barajların doluluk oranı

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! İşte barajların doluluk oranı

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ’nin verilerine göre yüzde 50'nin altına düştü. İşte detaylar...

İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! İşte barajların doluluk oranı - Sayfa 1

İstanbul’da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında, yağışların azalmasıyla başlayan düşüş devam ediyor. İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına düştü

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İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! İşte barajların doluluk oranı - Sayfa 2

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 63.85 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 16.26 ile Alibey Barajı oldu.

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İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! İşte barajların doluluk oranı - Sayfa 3

İSKİ'nin verilerine göre 22 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

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İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! İşte barajların doluluk oranı - Sayfa 4

Alibey Barajı yüzde 16.26

Büyükçekmece 48.59

Darlık 54.29

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