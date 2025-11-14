İSKİ baraj doluluk oranı 14 Kasım 2025: İstanbul’da su seviyesi yüzde kaç?
Türkiye bu haftayı çok sayıda ilde yağmurlu geçirdi. Barajların boşaldığı bu dönemlerde her yağan yağmur altın değerinde. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı kaç, 14 Kasım İSKİ baraj doluluk oran…
İstanbul’da son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları güncellendi. Kurak ve yağmursuz geçen ayların ardından nihayet yağmur Türkiye’de çok sayıda ili sardı.
Yağış sonrası ise baraj doluluk oranları da güncellendi. Bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? Gelin detaylara bakalım…
İSKİ verilerine göre 14 Kasım 2025 itibariyle genel doluluk oranı yüzde 21,47 olarak ölçüldü. Yaz aylarındaki kuraklık sonrası düşen seviyeler, son yağışlarla kısmi artış gösterdi.