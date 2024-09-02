İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları
Vatandaşlar yaz aylarında gelen yağışlar sonrası İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 2 Eylül İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 2 Eylül barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 46,22 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 13,85 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 60,59 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 2 Eylül barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 13,85
Büyükçekmece Barajı yüzde 45,93
Darlık Barajı yüzde 50,95
Elmalı Barajı yüzde 57,4
Istrancalar Barajı yüzde 29,68
Kazandere Barajı yüzde 14,12
Pabuçdere Barajı yüzde 27,45
Sazlıdere Barajı yüzde 50,35
Terkos Barajı yüzde 60,59
Ömerli Barajı yüzde 44,5