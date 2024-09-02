İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 2 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 46,22 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 13,85 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 60,59 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.