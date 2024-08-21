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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 21 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 21 Ağustos barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 50,23 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 16,62 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 64,2 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 21 Ağustos barajlardaki doluluk oranları:

Alibey Barajı yüzde 16,62

Büyükçekmece Barajı yüzde 48,95

Darlık Barajı yüzde 54,51

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Elmalı Barajı yüzde 58,59

Istrancalar Barajı yüzde 30,62 

Kazandere Barajı yüzde 17,08

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 21 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Pabuçdere Barajı yüzde 30,22

Sazlıdere Barajı yüzde 51,84

Terkos Barajı yüzde 64,2

Ömerli Barajı yüzde 51,34

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