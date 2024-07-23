İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 23 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları
Yaz ayı sıcaklıklarının etkisinin artmasıyla vatandaşlar Meteoroloji'den gelen yağmur uyarısı sonrasında İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 23 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 23 Temmuz barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 61,03 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 29,98 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 74,07 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 23 Temmuz barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 29,98
Büyükçekmece Barajı yüzde 57,67
Darlık Barajı yüzde 62,41
Elmalı Barajı yüzde 63,60
Istrancalar Barajı yüzde 38,52
Kazandere Barajı yüzde 33,51
Pabuçdere Barajı yüzde 43,48
Sazlıdere Barajı yüzde 54,40
Terkos Barajı yüzde 74,07
Ömerli Barajı yüzde 67,42