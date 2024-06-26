İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 26 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 71.31 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 28,95 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,28 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.