İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 26 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını yaz aylarının gelmesiyle vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 26 Haziran İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 26 Haziran barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 71.31 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 28,95 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,28 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 26 Haziran barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 42,09
Büyükçekmece Barajı yüzde 66,29
Darlık Barajı yüzde 70,81
Elmalı Barajı yüzde 72,17
Istrancalar Barajı yüzde 28,95
Kazandere Barajı yüzde 57,88
Pabuçdere Barajı yüzde 57,47
Sazlıdere Barajı yüzde 57,84
Terkos Barajı yüzde 82,28
Ömerli Barajı yüzde 82