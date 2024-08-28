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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

Vatandaşlar yaz aylarında gelen yağışlar sonrası İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 28 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 28 Ağustos barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 47,59 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde 14,49 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 61,79 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 28 Ağustos barajlardaki doluluk oranları:

Alibey Barajı yüzde 15,16

Büyükçekmece Barajı yüzde 46,82

Darlık Barajı yüzde 52,49

Elmalı Barajı yüzde 56,98

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Istrancalar Barajı yüzde 25,43 

Kazandere Barajı yüzde 14,49

Pabuçdere Barajı yüzde 27,45

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Sazlıdere Barajı yüzde 51,06

Terkos Barajı yüzde 61,79

Ömerli Barajı yüzde 47,11

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