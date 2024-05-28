İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul’da etkili olan yağışlardan sonra vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 28 Mayıs İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 28 Mayıs barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 80.19 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 37,26 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,56 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 28 Mayıs barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 52,15
Büyükçekmece Barajı yüzde 74,37
Darlık Barajı yüzde 77,78
Elmalı Barajı yüzde 83,76
Istrancalar Barajı yüzde 37,26
Kazandere Barajı yüzde 75,81
Pabuçdere Barajı yüzde 75,09
Sazlıdere Barajı yüzde 60,91
Terkos Barajı yüzde 89,4
Ömerli Barajı yüzde 92,56