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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları

Yaz ayı sıcaklıklarının etkisinin artmasıyla vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 29 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 29 Temmuz barajların doluluk oranları…

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 1

Barajların doluluk oranları

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 59,13 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 27,63 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 72,64 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 2

İSKİ’nin son raporuna göre 29 Temmuz barajlardaki doluluk oranları:

Alibey Barajı yüzde 27,63

Büyükçekmece Barajı yüzde 55,87

Darlık Barajı yüzde 61,09

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 3

Elmalı Barajı yüzde 63,98

Istrancalar Barajı yüzde 39,82 

Kazandere Barajı yüzde 29,76

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İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 29 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları - Sayfa 4

Pabuçdere Barajı yüzde 40,53

Sazlıdere Barajı yüzde 53,75

Terkos Barajı yüzde 72,64

Ömerli Barajı yüzde 64,68

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