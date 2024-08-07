İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 7 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları
Yaz ayı sıcaklıklarının etkisinin artmasıyla vatandaşlar İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 7 Ağustos İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 7 Ağustos barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 55,65 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 23,31 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 69,62 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 7 Ağustos barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 23,31
Büyükçekmece Barajı yüzde 53,03
Darlık Barajı yüzde 58,59
Elmalı Barajı yüzde 61,79
Istrancalar Barajı yüzde 32,5
Kazandere Barajı yüzde 24,99
Pabuçdere Barajı yüzde 36,55
Sazlıdere Barajı yüzde 52,5
Terkos Barajı yüzde 69,62
Ömerli Barajı yüzde 59,61