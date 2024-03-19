İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında artış
İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor.
Yaz aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle kritik seviyelere düşen barajların doluluk oranları, son haftalardaki yağışlarla artışa geçti.
11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşen doluluk oranı, yüzde 79'u geçti.
İSKİ'nin verilerine göre 19 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
1 | 20
2 | 20
3 | 20
4 | 20