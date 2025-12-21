Avrupa'da ulaşım devrimi: Ocak ayında başlıyor, 30 Euro'ya tüm ülke gezilebilecek!

İspanya hükümeti tarafından duyurulan projeye göre, ülke sınırları içerisindeki farklı ulaşım ağlarını tek bir çatı altında toplayacak aylık ulusal toplu taşıma kartı dönemi başlıyor. Bu kapsamda uygulamanın temel amacı, vatandaşların özel araç bağımlılığını azaltmak ve çevreci bir ulaşım modeli olan toplu taşımanın kullanım oranlarını artırmak olarak açıklandı. Başbakan Pedro Sánchez, bu hamlenin sadece bir ulaşım kolaylığı değil, aynı zamanda ekonomik bir destek paketi niteliği taşıdığını vurguladı.