Avrupa'da ulaşım devrimi: Ocak ayında başlıyor, 30 Euro'ya tüm ülke gezilebilecek!
Ulaşımda çarpıcı değişiklikleriyle gündeme gelen İspanya, çevrecilik hamlesi kapsamında yeni ulaşım sistemini hayata geçiriyor. 2026’da başlıyor.
İspanya hükümeti tarafından duyurulan projeye göre, ülke sınırları içerisindeki farklı ulaşım ağlarını tek bir çatı altında toplayacak aylık ulusal toplu taşıma kartı dönemi başlıyor. Bu kapsamda uygulamanın temel amacı, vatandaşların özel araç bağımlılığını azaltmak ve çevreci bir ulaşım modeli olan toplu taşımanın kullanım oranlarını artırmak olarak açıklandı. Başbakan Pedro Sánchez, bu hamlenin sadece bir ulaşım kolaylığı değil, aynı zamanda ekonomik bir destek paketi niteliği taşıdığını vurguladı.
GENÇ VE YETİŞKİN İÇİN AYRI FİYAT ETİKETLERİ
Öte yandan yeni sistemde kart ücretleri yaş gruplarına göre kategorize edildi. Standart aylık kart ücreti yetişkinler için 60 Euro olarak belirlenirken; 26 yaş altındaki genç kullanıcılar için ise bu rakam 30 Euro seviyesine çekildi. Bu fiyatlandırma politikasıyla, özellikle mobilite ihtiyacı yüksek olan genç nüfusun ülke genelindeki hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.
Üstelik bu sistemle kapsam da genişletiliyor. Başlangıç aşamasında kartın kullanım alanı oldukça geniş tutuldu. Kullanıcılar bu kartla;
-Orta mesafe ve banliyö trenlerinde,
-Ulusal çapta hizmet veren tüm otobüs hatlarında seyahat edebilecek.
Metro ve şehir içi otobüslerin sisteme tam entegrasyonu için ise yerel yönetimlerle yürütülen müzakereler devam ediyor. Kısa süre içinde şehir içi ulaşım ağlarının da bu tek kart sistemine dahil edilmesi planlanıyor.
OCAK AYINDA YÜRÜRLÜKTE
Düzenlemenin teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Ocak 2026’da resmen başlaması öngörülüyor. Öte yandan, bu avantajlı kartın İspanya’yı ziyaret eden yabancı turistler tarafından kullanılıp kullanılamayacağı konusu henüz netlik kazanmadı; hükümetin bu konudaki nihai kararını uygulama tarihine yakın bir süreçte açıklaması bekleniyor.