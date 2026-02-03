İspanya’nın yeni "Saeta II"si Türk jetleri olacak: HÜRJET İspanyol manşetlerinde!
Türkiye’nin savunma sanayisi global çapta da ses getiriyor. Türk mühendisliğinin gururu HÜRJET, İspanya’nın en önemli havacılık dergilerinden Avion Revue’nün kapağını süsledi. "Sadece bir uçak değil" başlığıyla duyurulan haberde, HÜRJET’in İspanya envanterine "Saeta II" ismiyle gireceği ve 2028 teslimat takvimi ilk kez paylaşıldı.
Türkiye, savunma sanayinde yıllar içinde önemli bir kilometre taşına ulaştı. Havada, karada ve denizde birçok proje ses getirirken, jetler bir kez daha dış basında yer aldı.
Türkiye’nin savunma sanayisindeki küresel yükselişi, İspanyol medyasında yankılanmaya devam ediyor. İspanya’nın havacılık ve savunma alanındaki otorite yayını Avion Revue, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile gerçekleştirdiği kapsamlı röportajda HÜRJET’e geniş yer ayırdı.
Dergi, HÜRJET’in basit bir eğitim uçağı anlayışıyla sınırlandırılmadığını, aksine beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarıyla eğitim arasındaki boşluğu kapatan, stratejik bir platform olduğunu vurguladı. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin mevcut F-5 ve AE.09 uçaklarının halefi olarak seçtiği HÜRJET, İspanyol envanterinde efsanevi "Saeta II" adıyla görev yapacak.
HÜRJET’in İspanya yolculuğu sadece bir satıştan ibaret değil; anlaşma kapsamında İspanya’da bir Dönüşüm Merkezi kurulması ve Talavera la Real Hava Üssü’ndeki eğitim merkezinin tamamen yenilenmesi planlanıyor. İlk teslimatların 2028’in son çeyreğinde gerçekleşmesi hedeflenirken, uçakların üretim süreci Türkiye’de tamamlanacak, modernizasyon ve konfigürasyon işlemleri ise İspanya’da yapılacak.