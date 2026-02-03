İspanya’nın yeni "Saeta II"si Türk jetleri olacak: HÜRJET İspanyol manşetlerinde!

Dergi, HÜRJET’in basit bir eğitim uçağı anlayışıyla sınırlandırılmadığını, aksine beşinci ve altıncı nesil savaş uçaklarıyla eğitim arasındaki boşluğu kapatan, stratejik bir platform olduğunu vurguladı. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin mevcut F-5 ve AE.09 uçaklarının halefi olarak seçtiği HÜRJET, İspanyol envanterinde efsanevi "Saeta II" adıyla görev yapacak.