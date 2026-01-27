  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun telefonundaki gizli detay: Gören gözlerine inanamadı

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun telefonundaki gizli detay: Gören gözlerine inanamadı

Son yılların en çok eleştirilen isimlerinden Binyamin Netanyahu, yeni yayınlanan bir fotoğrafıyla gündemde tartışmalara neden oldu. İsrail Başkanı’nın telefonundaki detay, binlerce kişinin kafasında soru işaretleri oluşturdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun telefonundaki gizli detay: Gören gözlerine inanamadı - Sayfa 1

Binlerce Filistinli’nin canına kasteden İsrail, Orta Doğu’da gerginlik devam ederken sessizliğini sürdürüyor. Sık sık kamera karşısında olan İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ise, yakın zamanda paylaşılan bir fotoğrafında binlerce kişinin aklında soru işaretlerine neden oldu.

1 | 7
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun telefonundaki gizli detay: Gören gözlerine inanamadı - Sayfa 2

Binyamin Netanyahu’nun üzerinde siyah şişme montuyla bir aracın yanında dururken akıllı telefonuyla konuştuğu o anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

2 | 7
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun telefonundaki gizli detay: Gören gözlerine inanamadı - Sayfa 3

İlk bakışta oldukça sıradan görünen bu karede, Netanyahu’nun elindeki telefonun kamera lenslerinin siyah bir bant veya çıkartma ile tamamen kapatılmış olması siber güvenlik uzmanlarını ve meraklı kullanıcıları harekete geçirdi.

3 | 7
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun telefonundaki gizli detay: Gören gözlerine inanamadı - Sayfa 4

Peki, siber savunma sistemleriyle dünyaya nam salmış bir ülkenin lideri, neden bu kadar "ilkel" görünen bir önleme ihtiyaç duyuyor? Aslında bu durum, yüksek teknolojili casusluk çağında "düşük teknolojili" çözümlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. 

4 | 7