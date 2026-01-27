İsrail Başbakanı Netanyahu’nun telefonundaki gizli detay: Gören gözlerine inanamadı
Son yılların en çok eleştirilen isimlerinden Binyamin Netanyahu, yeni yayınlanan bir fotoğrafıyla gündemde tartışmalara neden oldu. İsrail Başkanı’nın telefonundaki detay, binlerce kişinin kafasında soru işaretleri oluşturdu.
Binlerce Filistinli’nin canına kasteden İsrail, Orta Doğu’da gerginlik devam ederken sessizliğini sürdürüyor. Sık sık kamera karşısında olan İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ise, yakın zamanda paylaşılan bir fotoğrafında binlerce kişinin aklında soru işaretlerine neden oldu.
Binyamin Netanyahu’nun üzerinde siyah şişme montuyla bir aracın yanında dururken akıllı telefonuyla konuştuğu o anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İlk bakışta oldukça sıradan görünen bu karede, Netanyahu’nun elindeki telefonun kamera lenslerinin siyah bir bant veya çıkartma ile tamamen kapatılmış olması siber güvenlik uzmanlarını ve meraklı kullanıcıları harekete geçirdi.