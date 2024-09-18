İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? Benzeri görülmemiş MOSSAD planı ortaya çıktı

Operasyon, Lübnan'ın dört bir yanında binlerce çağrı cihazının patlamasıyla sonuçlanan ve dokuz kişinin ölümüne, aralarında grubun savaşçılarının ve İran'ın Beyrut elçisinin de bulunduğu yaklaşık 3.000 kişinin yaralanmasına yol açan, Hizbullah'ın daha önce görülmemiş bir güvenlik ihlaliydi.