İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? Benzeri görülmemiş MOSSAD planı ortaya çıktı
İsrail, film sahnelerini aratmayan bir saldırı gerçekleştirdi. Lübnan'da Hizbullah örgütü mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarına erişerek patlattı. Saldırı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 3000 kişi yaralandı. Peki iyi ama İsrail bu saldırıyı nasıl gerçekleştirdi? İşte gizli servis MOSSAD'ın benzeri görülmemiş planının detayları...
Saldırı gerçekleştikten sonra ilk söylenenlere göre MOSSAD'ın çağrı cihazlarını hackleyerek bu planı hayata geçirdiği yönünde oldu. Ancak saldırının boyutu ortaya çıktıkça işin içerisinden çok farklı şeyler çıktı.
Reuters ajansının yaptığı habere göre, aylar önce Lübnanlı Hizbullah örgütü tarafından ithal edilen 5 bin çağrı cihazının içine patlayıcı yerleştirdiğini söyledi. İşte MOSSAD'ın gizli planının adım adım uygulanışı:
Operasyon, Lübnan'ın dört bir yanında binlerce çağrı cihazının patlamasıyla sonuçlanan ve dokuz kişinin ölümüne, aralarında grubun savaşçılarının ve İran'ın Beyrut elçisinin de bulunduğu yaklaşık 3.000 kişinin yaralanmasına yol açan, Hizbullah'ın daha önce görülmemiş bir güvenlik ihlaliydi.
Lübnanlı güvenlik kaynağı çağrı cihazlarının Tayvan merkezli Gold Apollo'dan olduğunu söyledi ancak şirket bir açıklamada cihazları üretmediğini söyledi. Bunların markasını kullanma lisansına sahip BAC adlı bir şirket tarafından yapıldığını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.