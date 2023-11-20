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  4. İsrail gemisine Kızıldeniz'de baskın

İsrail gemisine Kızıldeniz'de baskın

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader” isimli gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtildi.

İsrail gemisine Kızıldeniz'de baskın - Sayfa 1

Husiler, Kızıldeniz’de İsrail kargo gemisine el koyduğu görüntüler yayınlandı.

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İsrail gemisine Kızıldeniz'de baskın - Sayfa 2

Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.

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İsrail gemisine Kızıldeniz'de baskın - Sayfa 3

Yemen'deki Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak dün Kızıldeniz'de İsrail’e ait Galaxy Leader adlı kargo gemisine helikopter ile inerek el koydu. 

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İsrail gemisine Kızıldeniz'de baskın - Sayfa 4

Yayınlanan görüntülerde, Husilerin helikopterle gemiye indirme yaptıkları ve mürettebatı rehin aldıkları görüldü. (A.A.-İHA)

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