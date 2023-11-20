İsrail gemisine Kızıldeniz'de baskın
Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu "Galaxy Leader” isimli gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtildi.
Husiler, Kızıldeniz’de İsrail kargo gemisine el koyduğu görüntüler yayınlandı.
Husiler, dün Kızıldeniz'de 22 mürettebatı ile birlikte el koydukları kargo gemisine ait görüntüleri yayınladı.
Yemen'deki Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki olarak dün Kızıldeniz'de İsrail’e ait Galaxy Leader adlı kargo gemisine helikopter ile inerek el koydu.
Yayınlanan görüntülerde, Husilerin helikopterle gemiye indirme yaptıkları ve mürettebatı rehin aldıkları görüldü. (A.A.-İHA)