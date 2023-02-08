İsrail kurtarma ekipleri bir kadını enkazdan kurtardı İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan bir kadını kurtardı.

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmalarına destek veren İsrail'den gelen kurtarma ekibi, Onikişubat ilçesindeki Burç Apartmanı'ndaki çalışmalara enkaz altından 26 yaşındaki Özlem Bolat'ı yaralı kurtardı. Bolat, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 1 | 33

Adıyaman'da 58 saat sonra 1'i bebek 2 kardeş kurtarıldı Adıyaman'da 1'i bebek 2 kardeş enkazdan 58 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



İl merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Ömer ile 9 yaşındaki Muhammed Acar'ı kurtardı. 2 | 33

Depremden 58 saat sonra çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözyaşı döken çocukların dedesi, kızı ve oğlunun da enkaz altında olduğunu, gelininin ise vefat ettiğini söyledi. 3 | 33