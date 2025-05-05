İstanbul Boğazı'nda alarm! "Tehlike daha büyük bir boyuta gelip artacak"

"Sahillerde yoğun bir kirlilik birikiyor"

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Denizleri kirleten 54 kirleticiden bir türü de denizanaları, çöplerin ve ölü yosunların bir araya gelmesidir. Deniz salyasının oluşma nedenlerinden biridir. Bu sahillerde yoğun bir kirlilik birikiyor. Burada da görüldüğü gibi denizanaları beyazlaşmaya ve ölmeye başladılar.