İstanbul Boğazı'nda alarm! "Tehlike daha büyük bir boyuta gelip artacak"
İstanbul Boğazı'nda deniz kirliliği Sarıyer'de yüzeye çıktı. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş "Eğer rüzgar esmez, hava sertleşmezse müsilaj çok yoğun bir şekilde artacak" dedi
İstanbul Boğazı'nda deniz kirliliği Sarıyer'de yüzeye çıktı. Müsilaj tehlikesine dikkat çeken İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Denizanaları, çöplerin ve ölü yosunların bir araya gelmesi, deniz salyasının oluşma nedenlerindedir.
Sarıyer'de tehlikenin adımlarını görüyorsunuz. Bu tehlike daha büyük bir boyuta gelecek. Eğer yaz boyunca rüzgar esmez, hava sertleşmezse müsilaj çok yoğun bir şekilde artacak" dedi.
Öte yandan, Boğaz'daki kirlilik havadan görüntülendi. Sarıyer'de denizde oluşan kirlilik, sahilde gün yüzüne çıktı. Kirlilik nedeniyle deniz yüzeyinde çöplerin yüzdüğü ve denizanaları görüldü. Ölen denizanası sürüsü ile birlikte biriken kirlilik havadan görüntülendi. Görüntülerde, çöplerin su yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi. Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj hakkında konuşan İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, tehlikenin arttığına dikkat çekti.
"Sahillerde yoğun bir kirlilik birikiyor"
İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Denizleri kirleten 54 kirleticiden bir türü de denizanaları, çöplerin ve ölü yosunların bir araya gelmesidir. Deniz salyasının oluşma nedenlerinden biridir. Bu sahillerde yoğun bir kirlilik birikiyor. Burada da görüldüğü gibi denizanaları beyazlaşmaya ve ölmeye başladılar.