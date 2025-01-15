İstanbul buz kesecek! Dondurucu İzlanda soğukları karla birlikte geliyor!
AKOM'un uyarısına göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkili olması bekleniyor.
AKOM, Marmara Bölgesi için İzlanda kökenli soğuk hava dalgası uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde, İzlanda kökenli soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek.
Perşembe gününe kadar il genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ise 4-8°C arasında, kış şartlarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarla ilgili vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Rüzgarın genellikle güneyden, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.