İstanbul buz kesecek! Dondurucu İzlanda soğukları karla birlikte geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgarla ilgili vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, "Rüzgarın genellikle güneyden, Marmara, Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.