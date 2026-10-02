İstanbul dahil 65 il için alarm! Meteoroloji sağanak ve fırtına için uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. Tahminlere göre, 65 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Bazı illerin belirli kesimlerinde de kuvvetli sağanak görülebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısında rüzgârın kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun geniş kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde Edirne hariç tüm iller, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevrelerinde yağış öngörülüyor.
Ayrıca İzmir’in kuzey ilçeleri, Antalya’nın batı ve doğu kesimleri ile Tokat’ın doğusunda da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevreleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusunda kuvvetli sağanak görülebileceği tahmin ediliyor.
Ayrıca Kocaeli’nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize’nin doğu ilçeleri ile Artvin’in kuzey kesimlerinde de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.