İstanbul dahil 65 il için alarm! Meteoroloji sağanak ve fırtına için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun geniş kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde Edirne hariç tüm iller, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevrelerinde yağış öngörülüyor.

Ayrıca İzmir’in kuzey ilçeleri, Antalya’nın batı ve doğu kesimleri ile Tokat’ın doğusunda da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.