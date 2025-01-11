İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışa dikkat! (11 Ocak hava durumu)
Meteoroloji, bugün İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Yağışlar İstanbul'un yanında Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli şekilde görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BUZLANMA, DON VE SİS ETKİLİ OLACAK
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.