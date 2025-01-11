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  4. İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışa dikkat! (11 Ocak hava durumu)

İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışa dikkat! (11 Ocak hava durumu)

Meteoroloji, bugün İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Yağışlar İstanbul'un yanında Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli şekilde görülecek.

İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışa dikkat! (11 Ocak hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışa dikkat! (11 Ocak hava durumu) - Sayfa 2

Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışa dikkat! (11 Ocak hava durumu) - Sayfa 3

BUZLANMA, DON VE SİS ETKİLİ OLACAK

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

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İstanbul dahil çok sayıda kentte kuvvetli sağanak yağışa dikkat! (11 Ocak hava durumu) - Sayfa 4

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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