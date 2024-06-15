İstanbul depreme hazır mı? İşte kentteki yüksek riskli bina sayısı...

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir bina geçen günlerde "durup dururken" yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybederken sekiz kişi yaralandı.

Binanın yakınında bulunan bir belediye otobüsü ve bir minibüs saniyelerle olaydan kurtuldu. Yetkililere göre İstanbul’un dört yanında bu tür binalar bulunuyor.