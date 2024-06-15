İstanbul depreme hazır mı? İşte kentteki yüksek riskli bina sayısı...
İstanbul'da 35 bin binada yapılan tarama sonucunda A’den E’ye kadar yapılan sınıflandırmada bin 556 binanın E, yani ‘çok yüksek riskli’ kategoride olduğu tespit edildi. Peki İstanbul depreme hazır mı? Dönüşümde son durum ne? Riskli binalar için neler yapılmalı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir bina geçen günlerde "durup dururken" yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybederken sekiz kişi yaralandı.
Binanın yakınında bulunan bir belediye otobüsü ve bir minibüs saniyelerle olaydan kurtuldu. Yetkililere göre İstanbul’un dört yanında bu tür binalar bulunuyor.
Küçükçekmece’deki olay ile şu soru yeniden gündeme geldi:
Kendiliğinden yıkılabilecek kadar riskli binaların bulunduğu İstanbul’daki yapı stoğu beklenen Büyük Marmara Depremi’ne ne kadar hazır?
Küçükçekmece örneğindeki gibi, kendiliğinden de yıkılabilecek binalar, ‘çok yüksek riskli’ olarak sınıflandırılıyor.
Bunlara halk arasında ‘tabut ev’ de deniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirde hızlı tarama yöntemiyle 35 bin binayı inceledi.
BBC'de yer alan habere göre; A’den E’ye kadar yapılan sınıflandırmada bin 556 binanın E, yani ‘çok yüksek riskli’ kategoride olduğu tespit edildi.
Tabii taranan bina sayısı arttıkça, tespit edilen ‘çok yüksek riskli’ bina sayısı da yükseliyor. Uzmanlara göre İstanbul’da en acil dönüşmesi gereken binalar bunlar.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, “Çok yakın bir dönemde yaklaşık 10 bin kişiyi bu binalardan tahliye etmiş olacağız” diyor.