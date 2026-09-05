İstanbul depremi için ezber bozan açıklama! Prof. Osman Bektaş o bölgeyi işaret etti
İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem beklemediğini açıklayarak ezber bozan deprem uzmanı Prof. Osman Bektaş yine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Prof. Bektaş 'İstanbul depreminde yeni kritik senaryo: Adalar Çınarcık' başlığı gözlerin bir anda bu bölgeye çevrilmesine neden oldu.
Jeoloji Profesörü Osman Bektaş, Alman ve Japon bilim insanlarının Marmara Denizi'nde yaptığı çalışmalara dayanarak yaptığı daha önceki açıklamasında İstanbul depreminin savunulduğu gibi 7,4 büyüklüğünde olmayacağını söyleyerek ezber bozmuştu.
İstanbul'da büyüklüğü 7'nin üzerinde bir deprem beklemediğini ifade eden Osman Bektaş, bu kez İstanbul depremin için özellikle Adalar–Çınarcık hattının çok önemli olduğuna dikkat çekti.
İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde devam eden deprem hareketliliği yakından izlenirken, Prof. Osman Bektaş’tan bölgedeki sismik gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bektaş, İstanbul’un gelecekte karşı karşıya kalabileceği deprem senaryosu açısından önem taşıdığını belirttiği bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.