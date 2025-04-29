İstanbul depremini bilmişti! "O bölgede 7 ve üzeri deprem olabilir" deyip Şener Üşümezsoy uyardı
İstanbul Silivri depremini önceden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Naci Görür ve Celal Şengör'ün görüşlerine katılmadığını açıklamasıyla gündem olurken, Üşümezsoy yaptığı son açıklamada asıl tehlikeye dikkat çekerek 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem uyarısı yaptı.
İstanbul'un Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, büyük paniğe neden oldu. Ancak, bu depremi 20 gün önce yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tarafından öngörüldüğü ortaya çıkmıştı. Üşümezsoy, Ekol TV yayınında yaptığı son açıklamalar
"KİMSE SİLİVRİ'DE DEPREM DEMEZKEN BEN SÖYLEDİM"
Silivri’de olacak depremi, payın uzunluğunu, derinliğini ve büyüklüğünü belirterek önceden söylediğini belirten Üşümezsoy "Bu bilgileri kitaplarımda açıkça ortaya koydum. Kimse Silivri'de deprem dememişken ben uyardım ve sonrasında deprem meydana geldi. İstanbul depremine ilişkin çalışmamda da olası depremin konumunu net şekilde gösterdim." dedi.
"BİRİ SİLİVRİ'DEDİR, BİRİ TEKİRDAĞ'DA"
Fayın iki parça olduğunu belirten Üşümezsoy "Dolayısıyla bu ikisi birlikte kırılırsa, mesela bunun Roland Armijo, bunların ikisi birlikte kırılırsa 50 kilometrelik fay var. Marmara'da yegane risk taşıyan, deniz altına inip gemiyle yaptıktan sonra geldiği sonuç. O zaman 50'lik kilometre fay, 7'lik deprem yapar. biçiminde bir söylem vermişti. Biz dedik ki o fay iki parçadır. Biri Silivri'dedir. Biri Tekirdağ'da ama şey Tekirdağ diyorum orta sırt ve Yeşilköy arasında. O kesimde de daha sonra yüzlerce matematik çalışması yaparak orada öyle bir fay yok." ifadelerini kullandı.
"İKİSİ BİRDEN KIRILSA BİLE 7'LİK DEPREM YAPMAZ"
Üşümezsoy, "O fay iki parçalıdır. Bir tanesi Silivri Çukuru veya Silivri ile Kumburgaz arasında. Daha sonra boşluk var. Ondan sonra Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar giden bir parça. Bunlar ikisi de birlikte kırılsa bile bu yedilik depremi yapmaz. Altı buçuk, altı iki tane deprem yapar" diye konuştu.