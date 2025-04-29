İstanbul depremini bilmişti! "O bölgede 7 ve üzeri deprem olabilir" deyip Şener Üşümezsoy uyardı

"BİRİ SİLİVRİ'DEDİR, BİRİ TEKİRDAĞ'DA"

Fayın iki parça olduğunu belirten Üşümezsoy "Dolayısıyla bu ikisi birlikte kırılırsa, mesela bunun Roland Armijo, bunların ikisi birlikte kırılırsa 50 kilometrelik fay var. Marmara'da yegane risk taşıyan, deniz altına inip gemiyle yaptıktan sonra geldiği sonuç. O zaman 50'lik kilometre fay, 7'lik deprem yapar. biçiminde bir söylem vermişti. Biz dedik ki o fay iki parçadır. Biri Silivri'dedir. Biri Tekirdağ'da ama şey Tekirdağ diyorum orta sırt ve Yeşilköy arasında. O kesimde de daha sonra yüzlerce matematik çalışması yaparak orada öyle bir fay yok." ifadelerini kullandı.