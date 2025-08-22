İstanbul için felaket senaryosu: Nükleer bomba atılsa kaç kişi ölür? Rakamlar ürpertti
Ülkelerin en kalabalık şehirlerine atom bombası atılması durumunda yaşanacak kayıplar yapılan simülasyonlarla ortaya kondu.
Simülasyonda 50 bin tonluk TSAR atom bombasının patlaması baz alındı. Modern çağın en yıkıcı silahlarından biri olan atom bombası, fiziksel etkilerinin yanı sıra sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla da insanlık tarihinin en karanlık sayfalarına işaret ediyor.
2025 yılı itibarıyla Rusya’nın 5.459, ABD’nin 5.177, Çin’in 600, Fransa’nın 290, Birleşik Krallık’ın 225, Hindistan’ın 180, Pakistan’ın 170, İsrail’in 90 ve Kuzey Kore’nin 50 civarında nükleer silah kapasitesi bulunuyor.
TSAR bombası, Hiroşima’ya atılan bombanın yaklaşık 3 bin katı büyüklüğünde bir patlayıcı güce sahip. Dünyanın en kalabalık şehirlerinin yer aldığı listede İstanbul da bulunuyor ve olası felaket senaryosu şehrin ne denli risk altında olduğunu gösteriyor.
İşte ülkere göre simülasyon sonucu...