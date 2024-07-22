İstanbul için ferahlatan haber geldi! AKOM tarih verdi
Aşırı nem ve kavurucu sıcakların etkisindeki İstanbul için sevindirici bir haber geldi. AKOM, İstanbul'da sıcak havanın etkisinin azalacağını bildirdi ve yağmurun yağacağı tarihi paylaştı.
Türkiye nüfusunun yaklaşık 4'te 1'inin yaşadığı İstanbul'da vatandaşlar son birkaç haftadır şehrin stresinin yanı sıra aşırı sıcak hava ile mücadele ediyor.
Yüksek nem oranı hissedilir sıcaklık değerlerini çok yüksek derecelere taşırken, şehre ferahlık verecek müjde Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.
22 TEMMUZ İSTANBUL HAVA DURUMU
AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan 22 Temmuz İstanbul hava durumu raporuna göre kentte bugün sabah saatlerinde 28 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 35 derecenin üzerine çıkacak. Nem günüz saatlerinde yüzde 85 oranında hissedilirken gece bu değer yüzde 45'e kadar düşecek.
İSTANBUL'DA SICAKLIK NE ZAMAN DÜŞECEK?
AKOM'dan sıcaktan bunalan İstanbul sakinleri için müjdeli bir haber geldi. Buna göre İstanbul'da yarından yani 23 Temmuz'dan itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu da sıcaklıkların 24-25 derece aralığına inmesini sağlayacak.