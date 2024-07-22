İstanbul için ferahlatan haber geldi! AKOM tarih verdi

İSTANBUL'DA SICAKLIK NE ZAMAN DÜŞECEK?

AKOM'dan sıcaktan bunalan İstanbul sakinleri için müjdeli bir haber geldi. Buna göre İstanbul'da yarından yani 23 Temmuz'dan itibaren parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Bu da sıcaklıkların 24-25 derece aralığına inmesini sağlayacak.