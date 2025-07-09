İstanbul için kırmızı alarm! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Bugün evden çıkmayın
Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği art arda sıcak hava uyarısında bulundu. İstanbul’da bugün, son yılların en sıcak günü yaşanacak. Uzmanlardan da peş peşe uyarılar gelirken, Prof. Dr. Orhan Şen vatandaşlara “evden çıkmayın” çağrısında bulundu. İşte detaylar...
Temmuz ayı yakıcı sıcaklarla birlikte geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugün zirve noktasına çıkacak.
Özellikle İstanbul için art arda uyarılar yapılırken, megakentte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkacağı belirtildi. Prof. Dr. Orhan Şen ise bu aşırı sıcaklara ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.
Dışarı çıkmayın uyarısında bulunan Şen, "İstanbul'un için sıcaklık bu senenin şimdiye kadarki en yüksek değerine ulaşabilir.