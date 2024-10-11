İstanbul için sağanak yağış alarmı! Prof. Dr. Orhan Şen tarih ve saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre İstanbul'da etkili olan güneşli ve sıcak hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda İstanbul için saat verdi.
Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'nin tahminine göre İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. İstanbullulara yarın için uyarı yapıldı.
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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
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Şen, İstanbul için saat verdi ve yağışların Anadolu yakasında etkili olacağının altını çizdi.
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Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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