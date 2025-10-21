İstanbul için soğuk hava alarmı: Meteoroloji “karambol” uyarısı yaptı
Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası İstanbul'da karambol etkisi yaratacak. Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin büyük bölümünde bu hafta parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını, ancak bazı bölgelerde yerel sağanak yağışların devam edebileceğini belirtiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftada ülke genelinde genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiğini, ancak bazı bölgelerde yerel sağanakların etkisini sürdüreceğini açıkladı.
KARAMBOL ETKİSİ YAKLAŞIYOR
Öte yandan, ay sonuna dikkat çekilerek, Balkanlar üzerinden gelecek sezonun ilk soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağı belirtildi.
