  4. İstanbul için soğuk hava alarmı: Meteoroloji “karambol” uyarısı yaptı

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası İstanbul'da karambol etkisi yaratacak. Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin büyük bölümünde bu hafta parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını, ancak bazı bölgelerde yerel sağanak yağışların devam edebileceğini belirtiyor.

Ekim ayının son günlerinde İstanbul ve diğer bazı illerde sağanak yağış görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftada ülke genelinde genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava beklendiğini, ancak bazı bölgelerde yerel sağanakların etkisini sürdüreceğini açıkladı.

KARAMBOL ETKİSİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan, ay sonuna dikkat çekilerek, Balkanlar üzerinden gelecek sezonun ilk soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağı belirtildi.

Ay sonu soğuk, yağmur, fırtına, kar karışımlı ‘karambol’ etkili bir hava dalgası hakim olacak.

