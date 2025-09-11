İstanbul için uyarı yapıldı, hemen önleminizi alın! 18 ilçede elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek!
Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı
Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde 12 Eylül Cumagünü elektirik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar ile saat aralıkları ayrıntılı şekilde açıklandı.
Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintileri...
