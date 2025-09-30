İstanbul için uyarı yapıldı, hemen önleminizi alın! 27 ilçede elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 27 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı
Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde 1 Ekim çarşamba günü elektirik kesintisi yaşanacak. Kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar ile saat aralıkları ayrıntılı şekilde açıklandı.
Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesintileri...
