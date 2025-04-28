İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: AKOM ve Valilik'ten fırtına alarmı

"Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel anlamda olumsuz bir etkisi beklenmiyor, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle perşembe gününe kadar sürecek fırtına etkisine karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor."