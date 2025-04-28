  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: AKOM ve Valilik'ten fırtına alarmı

İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: AKOM ve Valilik'ten fırtına alarmı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İstanbul Valiliği, kentte perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: AKOM ve Valilik'ten fırtına alarmı - Sayfa 1

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da rüzgarın, perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesinin beklendiği belirtildi.

1 | 6
İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: AKOM ve Valilik'ten fırtına alarmı - Sayfa 2

Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometreye kadar ulaşması beklendiği, perşembeden sonra kent genelinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2 | 6
İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: AKOM ve Valilik'ten fırtına alarmı - Sayfa 3

"Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15 derece aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel anlamda olumsuz bir etkisi beklenmiyor, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçmasıyla ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Özellikle perşembe gününe kadar sürecek fırtına etkisine karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor."

3 | 6
İstanbul için uyarılar peş peşe geldi: AKOM ve Valilik'ten fırtına alarmı - Sayfa 4

ORHAN ŞEN: ÇATI UÇMALARINA, AĞAÇ DEVRİLMELERİNE DİKKAT

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de kuvvetli rüzgara dikkat çekti ve şu uyarıda bulundu:

4 | 6