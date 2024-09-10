İstanbul için yağış uyarısı! Prof. Dr. Orhan Şen: Şiddetli yağış su baskınlarına neden olabilir
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Hava değişiyor, bu gece itibarıyla İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış geliyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Yarın sabah İstanbul’un Avrupa yakasında şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir" dedi.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağış uyarısı yaptı.
Şen, şu uyarılarda bulundu:
“Bugünden (salı) itibaren Avrupa’da yağışlı ve serin hava etkili oluyor Yunanistan’da da bugünden itibaren serin hava ve şiddetli yağışlar etkili olacak.
Yağışlı hava kütlesi bu gece Ege, Marmara ve Batı Akdeniz bölgelerini etkilemeye başlayacak. Lodos sıcaklık düşüşünü engelleyecek.
Yarın sabah Tekirdağ, İstanbul’un Avrupa yakasında şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir.