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  4. İstanbul sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den 'fay zorlanıyor' uyarısı: Dikkatli olmalı

İstanbul sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den 'fay zorlanıyor' uyarısı: Dikkatli olmalı

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından "Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor" diye uyaran yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerel ve merkezi yönetime 'Dikkatli olmalı' çağrısında bulundu.

İstanbul sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den 'fay zorlanıyor' uyarısı: Dikkatli olmalı - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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İstanbul sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den 'fay zorlanıyor' uyarısı: Dikkatli olmalı - Sayfa 2

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

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İstanbul sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den 'fay zorlanıyor' uyarısı: Dikkatli olmalı - Sayfa 3

Depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor" uyarısında bulundu.

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İstanbul sallandı, Prof. Dr. Naci Görür'den 'fay zorlanıyor' uyarısı: Dikkatli olmalı - Sayfa 4

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında 4,1 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fayı üzerinde daha önce 6,2 ile kırılmış fayın kırılmayan bir kısmı üzerinde, artçı olmalı. Kumburgaz Fayı zorlanıyor ve üzerindeki stres alanı değişime uğruyor. Yerel ve merkezi yönetim dikkatli olmalı."

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