İstanbul sallandı, Prof Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk yorum geldi: Artçı mı değil mi? Ne kadar sürer?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr Şükrü Ersoy, yaşanan sarsıntının 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin artçısı olduğunu ve artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini söyledi.
AFAD, merkez üssü Marmara Denizi olan ve saat 11.36'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu.
İstanbul'da da hissedilen depremin yerin 18 kilometre derinliğinde olduğu ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 24,87 kilometre uzaklıkta meydana geldiği açıklandı.
KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi de depremin ardından yaptığı açıklamada sarsıntının büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.