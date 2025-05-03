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  4. İstanbul sallandı, Prof Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk yorum geldi: Artçı mı değil mi? Ne kadar sürer?

İstanbul sallandı, Prof Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk yorum geldi: Artçı mı değil mi? Ne kadar sürer?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde saat 11.36'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr Şükrü Ersoy, yaşanan sarsıntının 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin artçısı olduğunu ve artçı depremlerin 1 ay daha süreceğini söyledi.

İstanbul sallandı, Prof Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk yorum geldi: Artçı mı değil mi? Ne kadar sürer? - Sayfa 1

AFAD, merkez üssü Marmara Denizi olan ve saat 11.36'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyurdu.

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İstanbul sallandı, Prof Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk yorum geldi: Artçı mı değil mi? Ne kadar sürer? - Sayfa 2

İstanbul'da da hissedilen depremin yerin 18 kilometre derinliğinde olduğu ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine 24,87 kilometre uzaklıkta meydana geldiği açıklandı.

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İstanbul sallandı, Prof Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk yorum geldi: Artçı mı değil mi? Ne kadar sürer? - Sayfa 3

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi de depremin ardından yaptığı açıklamada sarsıntının büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

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İstanbul sallandı, Prof Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk yorum geldi: Artçı mı değil mi? Ne kadar sürer? - Sayfa 4

ARTÇI MI DEĞİL Mİ?

İstanbul ve Tekirdağ'da yoğun şekilde hissedilen depremin ardından Prof. Dr Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama geldi.

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