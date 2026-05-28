İstanbul semalarında merak edilen savaş uçakları SOLOTÜRK'ün fetih gösterisi çalışması çıktı
Sosyal medyada Üsküdar, Beşiktaş gibi semtlerde oturanların merak ettikleri savaş uçakları sesleri, İstanbul'un fethi kapsamında yarın gösteri yapacak olan SOLOTÜRK'ün çevre tanıma uçuşu olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada kullanıcıların birçoğu Üsküdar, Beşiktaş, Etiler, Nişantaşı gibi konumlardan savaş uçakları sesleri duyduğunu yazdı.
Merak edilen savaş uçaklarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçuş gösteri ekibi SOLOTÜRK olduğu ortaya çıktı.
SOLOTÜRK, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi Kutlamaları kapsamında İstanbul Yenikapı Meydanı’nda icra edeceği gösteri uçuşu öncesinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.