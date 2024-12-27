İstanbul taksi anketi sonuçlandı! İBB Başkanı İmamoğlu seçilen tasarımı paylaştı
İstanbul’da hizmete girecek taksilerin tasarımı ilgili oylama sonuçlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 bin İstanbullunun seçtiği tasarımı paylaştı.
İstanbul'daki taksilerin tasarımı değişiyor. Megakentte hizmete girmesi planlanan 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için yapılan tasarım çalışmalarına ilişkin anket sonuçlandı.
İmamoğlu paylaşımında 2500 yeni taksinin de İstanbulluların hizmetinde olacağını duyurdu. 100 bin İstanbullu’nun katıldığı anketin sonuçlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi oylamasının tamamlandığını belirterek seçilen tasarımı sosyal medya hesabından paylaştı.