İstanbul Valiliği ve AKOM’dan peş peşe uyarı! Tarih verildi: Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle Anadolu Yakası ile Boğaz çevresinde yağışların zaman zaman kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor. Yetkililer, ani sağanaklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını önerdi. AKOM ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına gireceğini belirtti.
İstanbul’da günlerdir etkili olan bahar havası bugün yerini yağışlı havaya bırakıyor. İstanbul Valiliği’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda kentin bu akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.
İstanbul’da beklenen yağışlı sistemle ilgili yeni uyarılar paylaşıldı. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 22 Nisan Çarşamba günü özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Açıklamada, yağışlı havanın perşembe sabah saatlerinde kentten çıkmasının beklendiği belirtilirken, sıcaklıkların çarşamba günü mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği, cuma günü ise yeniden normal seviyelere yükseleceği ifade edildi.