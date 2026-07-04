İstanbul Valiliği ve AKOM'dan uyarı! Meteoroloji'den 5 kent için 'sarı' alarm!
Meteoroloji, 4 Temmuz Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Akdeniz Bölgesi'nin Toroslar mevkii ve İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyi ile çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM, kentte gün boyu yağışın etkili olacağını belirterek, bazı ilçeler için uyarıda bulundu. 5 kent içinse "sarı" alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tekirdağ, Kırklareli'nin güneyi, İstanbul Avrupa Yakası'nın batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA BU İLÇELERE DİKKAT
İstanbul Valiliği ve AKOM'dan bugün için gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu. Valilik; sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde yağışın kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.
AKOM’un meteorolojik değerlendirmelerine göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının bugün etkili olacağı belirtildi.
5 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan 5 kent şöyle:
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Ardahan ve Kars