İstanbul ve Ankara dahil bazı illere sağanak ve rüzgar uyarısı (İşte 29 Haziran hava durumu)
Meteoroloji, 29 Haziran Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul’un Karadeniz kıyıları ve Ankara’nın güney kesimleri dahil bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
zey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara’nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kısa süreli 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.