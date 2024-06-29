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İstanbul ve Ankara dahil bazı illere sağanak ve rüzgar uyarısı (İşte 29 Haziran hava durumu)

Meteoroloji, 29 Haziran Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul’un Karadeniz kıyıları ve Ankara’nın güney kesimleri dahil bazı illerde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

İstanbul ve Ankara dahil bazı illere sağanak ve rüzgar uyarısı (İşte 29 Haziran hava durumu) - Sayfa 1

zey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul’un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara’nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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İstanbul ve Ankara dahil bazı illere sağanak ve rüzgar uyarısı (İşte 29 Haziran hava durumu) - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul ve Ankara dahil bazı illere sağanak ve rüzgar uyarısı (İşte 29 Haziran hava durumu) - Sayfa 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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İstanbul ve Ankara dahil bazı illere sağanak ve rüzgar uyarısı (İşte 29 Haziran hava durumu) - Sayfa 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kısa süreli 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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