İstanbul yoğun sis altında: İşte iptal olan seferler İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişleri ve vapur seferleri de sisten etkilendi.

İstanbul'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, sis sebebiyle çift yönde geçici olarak askıya alındı. Bazı şehir hatları vapur seferleri de sis nedeniyle iptal edildi. 1 | 21

Gemi geçişleri askıya alındı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak 05.30, güney-kuzey yönünde de 05.43 itibarıyla askıya alındı. Boğaz çevresinde ve Karadeniz girişinde sis yoğunluğu olduğu görüldü. 2 | 21

Bazı vapur seferleri iptal edildi İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. 3 | 21